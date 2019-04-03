وهذه المرة الثانية في تاريخ المسابقة التي ينجح فيها لاعب في أن يجمع على الأقل بين تسجيل 20 نقطة، والاستحواذ على 20 كرة مرتدة، وتمرير 20 كرة حاسمة في لقاء واحد.

وكان الأسطورة ويلت تشامبرلين أحرز 22 نقطة واستحوذ على 25 كرة مرتدة ومرر 21 كرة حاسمة في مباراة أقيمت عام 1968.

ووصل وستبروك إلى هذا الرقم المذهل في الدقيقة الأخيرة بعدما تابع رمية من لانس ستيفنسون قبل 41 ثانية من النهاية ليحظى بدعم هائل من المشجعين.

وكان الترقب موجوداً قرب النهاية لمتابعة إمكانية وصول وستبروك إلى هذا الرقم مع تفوق ثاندر بوضوح على منافسه ليكرز.

وسجل وستبروك بذلك 3 أرقام مزدوجة (تريبل دابل) للمرة 31 هذا الموسم وضمن ذلك قبل 4 دقائق و38 ثانية من نهاية الربع الثالث.

وتصدر كنتافيوس كالدويل-بوب قائمة مسجلي النقاط في ليكرز برصيد23 نقطة، لكن ثاندر فاز في النهاية للمرة الثالثة في آخر عشر مباريات.

وافتقد ليكرز، الذي أخفق في وقت سابق في الوصول إلى الأدوار الإقصائية، مجموعة من أبرز لاعبيه مثل ليبرون جيمس وكايل كوزما وبراندون إنغرام بسبب الإصابة.