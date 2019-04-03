وأشار البرازيلي البالغ من العمر 78 عاما إلى أنه سجل خلال مسيرته الأسطورية أكثر من 1000 هدف، بينما وصل مبابي البالغ 20 عاما الى 103 أهداف حتى الآن.

وقال البرازيلي الفائز بكأس العالم ثلاث مرات لوكالة فرانس برس، خلال لقاء بمبابي بتنظيم من راع مشترك لهما أنه "أمر ممكن، لقد سجلت 1025 بالضبط، لذا فإن 1000 هدف ممكن بالنسبة له".

وخفف مبابي الذي أصبح العام الماضي ثاني مراهق فقط يسجل في نهائي كأس العالم بعد بيليه، وذلك في المباراة النهائية لمونديال روسيا ضد كرواتيا (4-2)، من حجم توقعات أسطورة البرازيل بالقول "أعتقد أنه حتى لو قمنا بعد الأهداف في ملاعب الأحياء وأهداف (لعبة) بلايستايشن، فلن أكون قادرا على الوصول الى 1000 هدف".

وأردف ممازحا "سنحاول الاقتراب قدر الإمكان، لكني أعتقد بأني سأكون بعيدا (عن الألف هدف) مع وصولي إلى نهاية مسيرتي".

وأحرز مبابي 32 هدفا في جميع المسابقات لباريس سان جرمان هذا الموسم، بينها 27 من 24 مباراة فقط في الدوري الفرنسي.