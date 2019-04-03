وتجنب برشلونة أول هزيمة بالدوري منذ نوفمبر الماضي حين سجل لويس سواريز من تسديدة قوية في اللحظات الأخيرة لكن القائد والهداف ميسي منح فريقه الأمل حين سجل من ركلة حرة لا تصد في الدقيقة 90.

وتقلص الفارق بين برشلونة وأقرب منافسيه أتليتيكو مدريد، الذي فاز 2-صفر على جيرونا في وقت سابق الثلاثاء، إلى ثماني نقاط قبل مواجهتهما في قمة في استاد كامب نو يوم السبت.

ويملك برشلونة 70نقطة مقابل 62 لأتليتيكو قبل آخر ثماني جولات.

وحتى في غياب ميسي وجيرار بيكي وإيفان راكيتيتش عن التشكيلة الأساسية تقدم برشلونة بسهولة عبر فيليب كوتينيو في الدقيقة 12 ثم ضاعف البرازيلي مالكوم التقدم سريعا بضربة رأس.

لكن فياريال، الذي كانت تفصله نقطة واحدة عن منطقة الهبوط قبل اللقاء، عاد إلى الأجواء عندما قلص صمويل تشوكويزي (19 عاما) الفارق في الشوط الأول.

واستغل المهاجم الكاميروني كارل توكو إيكامبي تقدم الحارس مارك-أندريه تير شتيغن ليحرز هدف التعادل بعد العودة من الاستراحة وأكمل فيسنتي إيبورا الانتفاضة بإضافة الهدف الثالث بعد مرور ساعة.

وشارك ميسي بديلا لإنقاذ البطل لكن فياريال وسع الفارق عبر البديل كارلوس باكا.