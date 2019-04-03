وفي المباراة التي أقيمت على ملعب الجيش في برج العرب، سجل للأهلي التونسي علي معلول (90+2)، وأضاف صالح جمعة الثاني (90+8)، ليرفع الفريق الأحمر رصيده إلى 55 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة عن الزمالك، الذي خاض مباراة أقل، ويواجه سموحة، الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة والعشرين.

والثلاثاء، تبادل الفريقان السيطرة والاستحواذ، وسط خطورة محدودة لاسيما من قبل لاعبي الأهلي، الذي تمكن مدافعو الاتحاد من احتواء خطورتهم.

وبعد طول انتظار، نجح معلول في كسر التعادل السلبي بتسديدة قوية أخطأ حارس الاتحاد، الهاني سليمان، في التعامل معها وسكنت شباكه.

وبعد دقائق، عزز البديل جمعة النتيجة بهدف بعد تمريرة رمضان صبحي.

وفي مباراة ثانية ضمن المرحلة نفسها، حقق إنبي فوزه الأول منذ التاسع من يناير الماضي، وذلك بهدف نظيف على الإنتاج الحربي سجله أحمد شكري في الدقيقة التاسعة.

وفي مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة والعشرين، فاز الإسماعيلي على ضيفه المقاولون العرب صفر-2 بهدفي كريم بامبو (4) ومحمود عبد العاطي (57).