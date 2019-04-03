ومن المتوقع الانتهاء من هذه التجديدات بحلول عام 2023، وستتكلف النادي 525 مليون يورو ، رغم أنها لن تؤدي إلى زيادة سعة الاستاد البالغة حاليا 81 الف متفرج.

وفي سبتمبر الماضي صدق أعضاء النادي الملكي على خطة لاقتراض 575 مليون يورو تسدد على 30 أو 35 عاما للإنفاق على هذه التجديدات.

وقال بيريز: "نرغب في انشاء ملعب رقمي رائع للمستقبل. سنسدد الأموال التي حصلنا عليها من خلال الإيرادات التي ستدرها التحديثات الجديدة. سيجعل هذا الملعب ريال مدريد أكثر قدرة تنافسية في وقت تشهد فيه الساحة الكروية حالة من عدم اليقين".

وسيتم تزويد الملعب بسقف متحرك، وستغطى واجهته الخارجية بالتيتانيوم. وسيتم تثبيث شاشة عملاقة لعرض النتائج تعمل بزاوية 360 درجة.

وسيجري تخصيص منطقة للمشاة، بالإضافة إلى منافذ عملاقة لبيع منتجات وتذكارات النادي ومطاعم وحانات لجلب المزيد من الإيرادات لبطل أوروبا 13 مرة.

ونقلت رويترز عن بيريز قوله إن تفاصيل عملية تمويل هذا المشروع سيتم الكشف عنها الأسبوع المقبل، مضيفا أن الإنشاءات ستبدأ في نهاية الموسم.

ويجري برشلونة غريم ريال مدريد أيضا تجديدات في ملعبه ستزيد سعة استاد "كامب نو" من 99 الف متفرج إلى 105 آلاف متفرج، ويتوقع الانتهاء منها بحلول موسم 2023-2024.