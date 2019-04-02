وقال الإسباني بيب غوارديولا، مدرب "السيتيزينز" خلال المؤتمر الصحفي عشية لقاء كارديف "لن يتمكن سيرغيو (أغويرو) من اللعب (الأربعاء). لم يتمرن خلال اليومين الأخيرين"، مضيفا "آمل أن يتمكن السبت أو الثلاثاء المقبلين (من العودة)، وسنرى مدى تطوره في الأيام المقبلة".

وتعرض هداف مان سيتي لإصابة في الفخذ خلال المباراة، التي فاز بها سيتي على فولهام 2-صفر، السبت، في المرحلة السابقة، وخرج من الملعب في الدقيقة 57.

ومن المرجح أن يغيب المهاجم الأرجنتيني أيضا في مباراة السبت أمام برايتون في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إنجترا، وضد المنافس اللندني توتنهام، الثلاثاء المقبل، في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وفي ظل خسارته لجهود الهداف التاريخي للنادي، يضع غوارديولا ثقته بمهاجمه البرازيلي غابريال جيسوس لقيادة خط هجوم الـ "سيتيزينز" في سعيه لتحقيق رباعية تاريخية هذا الموسم، حيث فاز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، ولا يزال يصارع على 3 جبهات هي الدوري والكأس، بالإضافة إلى المسابقة القارية.

وسيكون سيتي أمام فرصة مثالية لاستعادة صدارة الدوري الإنجليزي من ليفربول، علما بأنه يتأخر بفارق نقطتين عن "الريدز" (77 مقابل 79) مع مباراة مؤجلة ضد جاره اللدود مانشستر يونايتد.