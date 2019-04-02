وفي حديث لـ"إي إس بي إن"، قال نيكول الحائز على جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز: "فقد صلاح عقله"، مضيفا "لا يمكن القول أن صلاح يمر بموسم سيء، فأداؤه سيء فقط في النصف الثاني".

وتابع مشيرا إلى تأثير "العقم التهديفي" لصلاح على ناديه قائلا: "عندما يتجه إلى المرمى، فأول شيء يخطر في بالك أنه لن يسجل. لقد كنت أصلى بأن يمرر الكرة لماني، لقد كنت أعلم أنه إن لم يمرر الكرة فلن تسكن الشباك".

واسترسل: "الشيء المثير للقلق والذي أفكر فيه الآن هو من أين سيقوم ليفربول بتسجيل الأهداف ومن أين ستأتي".

وأوضح: "بحسب خطة المدرب يورغن كلوب، يقوم الهجوم المكون من ثلاثة لاعبين وهم الأفضل عنده بتمرير الكرة داخل منطقة الجزاء، لكنهم يكونوا في المستطيل الأخضر للتسديد. يوجد الآن لاعبان يقومان بتمرير الكرة في الخط الأمامي وهما ماني وفيرمينو، في حين لدى مانشستر سيتي مجموعة من اللاعبين يقوموا بوضع الكرة في الشباك".

وسبق لنيكول أن تعرض لصلاح بشكل سلبي، حيث وصف صفقة التعاقد معه عندما قدم من روما بأنها خاطئة لارتفاع قيمتها مقارنة بما سيستطيع النجم المصري تقديمه بوجود لاعبين متميزين في الفريق.

وكان صلاح قد شارك في تسجيل الهدف الحاسم لليفربول في الوقت القاتل أمام توتنهام الاثنين 2-1، بمساعدة من "نيران صديقة" بعد خطأ فاح للحارس هوغو لوريسس، لكن الهدف لم يحتسب له، واستمر سجل صلاح خاليا من الأهداف في آخر 8 مباريات مع ليفربول في جميع المسابقات.

وبفضل هذا الانتصار تصدر الفريق الأحمر مؤقتا بفارق نقطتين، بانتظار مباراة مؤجلة للمنافس العنيد مانشستر سيتي سيلعبها، الأربعاء القادم، ضد كارديف سيتي.