وعقب نهاية المباراة التي جمعت مان سيتي وكارديف وانتهت بفوزه البلوز في الدقائق الأخيرة من عمر المبارة، قال وارنوك، الذي يسعى فريقه للإفلات من الهبوط، إن مستوى التحكيم في البريميرليغ تراجع لأن الحكم السابق رايلي يرأس لجنة الحكام في إنجلترا.

وتمكن سيزار أزبيليكويتا وروبن لوفتوس-تشيك هدفين قرب نهاية المباراة، ليقلب تشلسي تأخره إلى فوز 2-1 على مستضيفه كارديف سيتي.

ومع اقتراب "البلوز" من هزيمة مخجلة ضد كارديف صاحب المركز 18، أعاده القائد أزبيليكويتا إلى المباراة بهدف بدأ أنه من تسلل.

وأكمل الفريق الضيف انتفاضته عندما ذهب البديل لوفتوس-تشيك إلى القائم البعيد ليهز الشباك بضربة رأس.

وقال غوارديولا، الثلاثاء، "الكل يتفهم رد فعله (إزاء القرارات التحكيمية يوم الأحد). هذه القرارات قاسية على أي مدرب وناد ولاعب يرغب في البقاء في الدوري الممتاز".

ونقلت رويترز عن المدرب الإسباني قوله: "أتعاطف مع رد فعله. أتفهمه تماما".

وسيستعيد مانشستر سيتي، الذي يتأخر بنقطتين عن ليفربول المتصدر، قمة الدوري الممتاز إذا تغلب على كارديف الأربعاء. لكن غوارديولا قال إن فريقه سيحسب ألف حساب لكارديف الذي كاد أن يتفوق على تشلسي.

وأضاف "بعد متابعة مباراة تشلسي، أرى أن كارديف عاد إلى الحياة. لم يخرج هذا الفريق من الحسابات بعد. نتعامل مع كل مواجهة قادمة على أنها مباراة نهائية. لن ينقصنا الحماس والدافعية في هذه المباراة".