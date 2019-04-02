ورفض "زيزو" الإفصاح عن أسماء الذين سيغادرون في الانتقالات الصيفية، معتبرا أن تعبير "تنظيف غرفة الملابس" يعد مهينا لهم.

وقال زيدان: "هناك الكثير من الأشياء التي تحدثنا عن تغييرها العام المقبل، لكن يجب احترام جميع اللاعبين هنا".

وتابع: "الحديث عن تنظيف (غرفة الملابس) (الاستغناء عن عدد مع اللاعبين) يبدو مهينا.. سوف نجري تغييرات لكن الآن ليس الوقت المناسب للحديث عنها، سنناقشها في وقت لاحق".

ويعد المدافع رافايل فاران أحد اللاعبين الذين طالتهم الشائعات، إذ ذكرت تقارير صحفية أنه سيغادر النادي الملكي قريبا، إلا أن "زيزو" علق أخيرا على الأمر قائلا: "لا أريد مدريد من دون فاران.. إنه لاعب صغير وقد بقي هنا لـ8 سنوات، ويقدم أداء جيدا"، وفق ما ذكر موقع صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأشار المدرب الفرنسي إلى أن فاران لم يخبره بأي قرار بخصوص الرحيل عن النادي، معتبرا أن اللاعب يعي تماما أنه يلعب "في أفضل ناد في العالم، وقد فاز بالفعل بالعديد من الألقاب معه".

زيزو الصغير.. مهارة أم محاباة؟

وفيما يتعلق بمهارات ابن زيدان، حارس المرمى لوكا (20 عاما) الذي يلعب أيضا لريال مدريد، رد زيدان على من يقولون إن السبب في لعب لوكا هو "والده وعلاقاته في عالم الكرة"، بالقول: "هذه الانتقادات لا تغير أي شيء، فمن يعرفني يعرف أن لوكا هنا بسبب جدارته، لا أكثر".

وأضاف: "إنه يلعب لريال مدريد لمدة 16 عاما، مثله مثل داني كارفاخال. لوكا واحد منهم".

وتابع: "ثم يريد الناس اللجوء لحجة العلاقات الشخصية.. هذا أمر لا يهمني".