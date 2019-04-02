وكان مايويذر البالغ من العمر 42 عامًا، قد أعلن اعتزاله الملاكمة نهائيا بعد فوزه على كونور مكغريغور في أغسطس 2017 في "نزال القرن" وكان قد حقق 50 فوزا، دون أي خسارة.

لكنه عاد إلى الحلبة في ديسمبر 2018 لخوض معركة ضد الملاكم الياباني تينشين ناسوكاوا، ومنذ ذلك الحين تتردد إمكانية تنظيم مباراة عودة قد تكون أمام الفلبيني ماني باكياو، الحائز على لقب وزن المتوسط لرابطة الملاكمة العالمية.

ولم يستبعد والد مايويذر، المتوج بلقب أغلى معركة في تاريخ الملاكمة في عام 2015، عودة إبنه إلى حلبات الملاكمة قريبًا.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن والد الأسطورة الأميركي قوله : الآن يجب أن أقول لنفسي أن فلويد ما زال قادرا على القتال"، مضيفا "عندما "يقول شخص إنه متقاعد، فإنه متقاعد. لكن يبدو لي الآن أنه يفعل ذلك (من المفترض أن يقاتل) إلى حد كبير كل شهر".

وأضاف: " لا أعرف ما إذا كان (يتدرب) في بعض الأحيان. أنا أعرف شيئًا واحدًا ، فهو سيعود إلى صالة الألعاب الرياضية (..)أقول ذلك لأنه سيحدث، بالفعل".

وخاض مايويذر معركته الخمسين والأخيرة في أغسطس 2017 ضد مكغريغور وتغلب على المصارع الأيرلندي في الجولة العاشرة.

كما حصل الملاكم الأميركي على ما يقرب من 7 ملايين جنيه إسترليني من أجل المشاركة في مباراة ملاكمة أمام لاعب الكيك بوكسينغ الياباني تينشين نازوكاوا ليلة رأس السنة الحالية.