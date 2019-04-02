وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الرسمية الى أن" وزارة التربية الصينية ستبدأ في العام الحالي، برنامجاً تجريبياً على مستوى مختلف المناطق، يهدف الى إنشاء رياض أطفال "تتمحور حول كرة القدم".

وأوضحت الوكالة أن البرنامج "يهدف الى تنمية اهتمام الأطفال بكرة القدم من خلال ألعاب كروية مثيرة للاهتمام، وتوفير مناخ ملائم لنمو ثقافة" اللعبة الشعبية الأولى عالمياً.

وأشارت، نقلا ًعن مذكرة رسمية، الى أن البرنامج سيشتمل على "العديد من النشاطات البدنية المخصصة للأطفال، والتي سيتم في خلالها تشجعيهم على الجري، القفز، التسلق، ورمي الكرات وركلها".

وكان الاتحاد الصيني لكرة القدم قد أبدى في أكتوبر الماضي، رغبته في إنشاء 10 آلاف روضة أطفال متخصصة باللعبة في البلاد، وهو ما دفع بعض المؤسسات الى إطلاق برامجها الخاصة، قبل صدور القرار الرسمي الذي نشرته "شينخوا" ليل الاثنين.

ونقلت صحيفة "غلوبال تايمز" عن لي جيانلي، مدير روضة أطفال في العاصمة الصينية، قوله "لدينا مدربون لكرة القدم للأطفال الذين تجاوزوا الخامسة من العمر، والعديد من رياض الأطفال في بكين توفر برامج لكرة القدم أيضا".

وتسعى الصين بإيعاز مباشر من الرئيس شي جينبينغ، الى تعزيز كرة القدم والتحول الى قوة مؤثرة على الصعيد العالمي، وسط تقارير عن رغبة صينية باستضافة نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها، وذلك في العام 2030 أو 2034.

وجذبت الصين في الفترة الماضية عدداً من اللاعبين المعروفين في عالم كرة القدم الذين انتقلوا للدفاع عن أندية صينية مقابل عقود مالية مغرية، لكن المنتخب الوطني لا يزال متواضعاً مقارنة بالطموحات، ويحتل المركز 72 عالميا (والثامن آسيوياً) في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وكشف الإعلام الرسمي الصيني في مارس الماضي، عن تقدم البلاد بطلب ترشح لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2023.