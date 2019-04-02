وفي المباراة التي جرت الأحد، كان الفريقان يتجهان نحو التعادل عندما لم ينجح لاعب توتنهام هوتسبر توبي الديرفيريلد في إبعاد الكرة التي صدها زميله حارس المرمى قبل ارتطامها به وتجاوزها مرمى فريقه وذلك في الدقيقة 90 من المباراة,

وبهذا الفوز استعاد ليفربول صدارة البريميرليغ مؤقتا، متفوقا على مانشستر سيتي بفارق نقطتين، لكن السيتيزنز تظل لهم مباراة مؤجلة.

ويرى البعض أن الهدف المتأخر لليفربول في مرمى توتنهام يثبت أن اتجاه لقب البطولة الإنجليزية إلى الأنفليد بات أمرا مقدرا الآن.

وعندما سئل عما إذا كان فوز فريقه المتأخر على توتنهام يعطي مؤشرا على أن اللقب في طريقه إلى ليفربول، قال ساديو ماني "لا أعلم لأنه بقيت لنا بضع مباريات لنهاية الموسم.. لكنها إشارة جيدة".

وأضاف الدولي السنغالي "هذا ما يحفزك أكثر ويدفع الجميع إلى القول ’هيا. لنفعلها.. لذلك أعتقد أن الأمر مهم دائما.. إنه مؤشر رائع.. وأعتقد أن كل شيء بات ممكنا، لذلك هيا بنا لنفوز به".

غير أن ماني يعترف أن ليفربول سيحتاج إلى الفوز بكل المباريات المتبقية حتى نهاية الموسم، إذا ما أراد رفع كأس البطولة.

وكان ليفربول فاز على توتنهام، في المباراة التي جرت على ملعب الأنفيلد، بهدفين لهدف، ورفع الفريق رصيده من النقاط إلى 79 نقطة من 32 مباراة، مقابل 77 نقطة لمانشستر سيتي من 31 مباراة.