والفوز هو العاشر تواليا لأرسنال على ملعبه في الدوري المحلي، مكررا ما بين ديسمبر 1997 مايو 1998، فرفع رصيده إلى 63 نقطة متقدما بفارق نقطتين على جاره في شمال لندن توتنهام الذي خسر أمام ليفربول المتصدر 1-2 الأحد، وعلى مانشستر يونايتد الخامس.

وغاب أرسنال عن دوري الأبطال في الموسمين الماضيين، ويشارك هذا الموسم في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) حيث تنتظره مواجهة صعبة ضد نابولي الإيطالي ذهابا وإيابا خلال الشهر الحالي.

وظن لاعبو أرسنال أنهم تقدموا بواسطة لاعب الوسط الويلزي أرون رامسي الذي سيرحل في نهاية الموسم إلى يوفنتوس الإيطالي، لكن الحكم أنطوني تايلور لم يحتسبه لارتكاب المدافع اليوناني سقراطيس باباستاثوبولوس خطأ داخل المنطقة (13).

لكن رامسي نفسه سجل هدف الافتتاح بعد أن تبادل الكرة مع الفرنسي ألكسندر لاكازيت قبل أن يسددها بيسراه زاحفة وارتطمت بأسفل القائم وتهادت داخل الشباك (30).

وسنحت فرصة ذهبية لأرسنال ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول إثر هجمة مرتدة سريعة وصلت فيها الكرة داخل المنطقة إلى لاكازيت فاستدار حول نفسه وسددها قوية أبعدها مدافع نيوكاسل مات ريتشي برأسه من على خط المرمى.

وحسم لاكازيت النتيجة نهائيا في صالح فريقه عندما تبادل الكرة مع المهاجم الغابوني بيار ايميريك أوباميانغ الذي نزل بديلا منتصف الشوط الثاني، وسددها الفرنسي ساقطة من فوق حارس مرمى نيوكاسل السلوفاكي مارتن دوبرافكا (83).

والهدف هو الثالث عشر للاكازيت في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.