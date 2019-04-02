في المباراة الأولى، سجل فهد الجميعة (10) والبرازيلي بتروس ماثيوس (74 و90) والمغربي عبد الرزاق حمد الله (86 من ركلة جزاء) أهداف اللقاء الذي أقيم على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

وضرب الاتحاد حامل اللقب موعداً مع النصر في دور الأربعة بعدما حول تخلفه بهدفين نظيفين إلى فوز صعب على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وتقدم الباطن أولاً بواسطة يوسف الشمري (11) والبرازيلي كريسان دا كروز (38) قبل أن يرد الاتحاد برباعية تعاقب على تسجيلها الصربي ألكسندر برييوفيتش (44 من ركلة جزاء و 58) ومنصور الحربي (69) والبرازيلي رومارينيو دا سيلفا (72) ثم قلص الباطن الفارق عن طريق البرازيلي جوناثان بينتيش (75).

وعلى غرار الاتحاد، تجاوز الهلال مضيفه الاتفاق بصعوبة بعدم حول تخلفه 1-2 إلى فوز صعب بعد التعادل في الوقت بدل الضائع ثم الفوز يعد التمديد على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.

سجل للاتفاق محمد الكويكبي (28 من ركلة جزاء) والأرجنتيني كريستيان غوانكا (87)، وللهلال محمد الشلهوب (65) ومحمد جحفلي (90+5)، والبيروفي أندريه كاريلو (105).

ويلتقي الهلال في الدور المقبل مع الفائز من مباراة الغد بين التعاون وضيفه الوحدة.