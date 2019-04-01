وقال الاتحاد في بيان رسمي، الاثنين، إن المباراة التي تقام في إطار الدوري المصري، باتت مقررة بشكل نهائي في ملعب برج العرب، بعد رفض الجهات الأمنية نقلها إلى ملعب حرس الحدود في الإسكندرية.

وأوضح البيان أن "المسؤولين بملعب برج العرب يواصلون تجهيز الملعب للمباراة"، على أن تكون الأخيرة على ستاد برج العرب قبل إعادة تأهيله.

ومع سقوط كميات كبيرة من الأمطار، السبت، ظهر ملعب برج العرب بحالة غاية في السوء خلال لقاء الزمالك والأهلي، الذي انتهى بالتعادل السلبي، علما أن أرضية الميدان أثرت كثيرا على مستوى اللقاء من الناحية الفنية.

وأثار البيان، الذي نشره الاتحاد على صفحتيه الرسميتين بموقعي "فيسبوك" و"تويتر"، عاصفة من التعليقات الغاضبة من قبل المتابعين.

ووصلت الانتقادات إلى حد مطالبة الاتحاد بالاستقالة، لا سيما أن المتحدث باسمه سبق له تقديم اعتذار عن الحالة السيئة لأرض الملعب أثناء مباراة القمة، وذلك في مداخلة تلفزيونية، الأحد.

وقال معلق: "احنا (نحن) نبطل (نوقف) كورة (الكرة) أحسن"، بينما أضاف آخر: "والله حرام أي مباراة على هذا الملعب".

وتزداد حدة الانتقادات للملاعب المصرية مع اقتراب موعد استضافة كأس الأمم الأفريقية، المقررة في شهر يونيو الماضي.