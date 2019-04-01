وكان الريال حقق فوزا صعبا على متذيل ترتيب "الليغا" بثلاثة أهداف لهدفين، وسط أداء متذبذب للحارس الشاب لوكا زيدان.

وقال الفرنسي زين الدين زيدان في مؤتمره الصحفي بعد المباراة: "أنا فخور بابني، فهذه أول مشاركة له مع الفريق الأول في الليغا، وسعيد لأننا حققنا النصر. لا يجب أن نضغط عليه، فهو الحارس الثالث للفريق".

وتابع "زيزو": "الحارس تيبو كورتوا مصاب، وكليور نافاس كان بحاجة للراحة بعد مشاركته الدولية مع منتخب كوستاريكا. لم اختر لوكا لأنه ابني، بل لأنه موجود في تشكيلة الفريق، وأتعامل معه كأي لاعب آخر".

وتعرض لوكا للانتقاد من بعض مشعجي ريال مدريد على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن فشل في التصدي لهدفي الفريق الضيف.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت في وقت سابق أن لوكا زيدان البالغ من العمر 20 عاما، يفكر في خوض تجربة جديدة بالموسم المقبل مع أحد الفرق الأوروبية، بحيث يكون الحارس الأساسي في التشكيلة.

يشار إلى أن مركز حراسة المرمى في ريال مدريد كان مثار جدل هذا الموسم، بعد المستوى المتراجع لكورتوا القادم من تشلسي الإنجليزي، الذي كان الخيار الأول للمدربين السابقين جولين لوبتيغي وسانتياغو سولاري.