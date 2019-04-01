وتقدم البرازيلي روبرتو فيرمينو "للريدز" من ضربة رأسية في الدقيقة 16، قبل أن يعدل توتنهام النتيجة في الدقيقة 70، عن طريق البرازيلي الآخر لوكاس مورا.

وجاءت الدقيقة 90 لتبقي على آمال ليفربول في سباق الدوري، بعد أن ساهمت رأسية محمد صلاح أمام المرمى بارتباك أمام المرمى نتج عنه دخول الكرة في المرمى بعد ارتطامها بقدم المدافع البلجيكي توبي ألديرفيريلد.

وأصبح ليفربول متقدما على مانشستر سيتي في صدارة الترتيب بفارق نقطتين، قبل المباراة المؤجلة للأخير أمام كارديف يوم الأربعاء المقبل.

وكان "الجندي المجهول" بين عناصر ليفربول، هو قلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك الذي نجح في أكثر من مرة في حماية "الريدز" من تلقي هدف كان كفيلا بتعقيد مهمة أصحاب الأرض.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اللقطة الأهم لصخرة الدفاع الهولندي، التي نجح فيها في حماية مرماه عندما واجه منفردا كلا من المهاجم الفرنسي موسى سيسوكو والكوري الجنوبي سون هيونغ مين.

ونجح فان دايك في إغلاق زاوية التمرير على سيسوكو وكذلك تضييق مساحة التسديد أمام المرمى، مما اضطر المدافع الفرنسي، تحت الضغط، إلى تسديد الكرة فوق المرمى.

لكن فان دايك اصطدم بسيسوكو بعد إيقاف الانفراد، وبدا يعرج على أرض الملعب، كما ظهر وكاحله مضمدا بكيس من الثلج، بعد نهاية المباراة.

وقبل هذا الموقف نجح فان دايك في حماية مرمى "الريدز" مع مجموعة كرات خطيرة خاصة في الشوط الثاني الذي شهد تراجعا كبيرا لعناصر ليفربول أمام فورة الخصم اللندني العنيد.

واعتبر متابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المدافع الهولندي فان دايك بأنه "البطل الحقيقي" لفريق ليفربول، ووصفه آخرون بالظاهرة، فيما رأى البعض أنه المرشح الأفضل هذا الموسم لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

وعن الإصابة قال مدرب الفريق يورغن كلوب: "سألته وأعتقد أنه تعرض للإصابة عندما اصطدم بسيسوكو. لا أعرف ما إذا كان قد لوى قدمه أم أنها كدمة. كان يسير إلى المقابلات الصحفية مع علبة ثلج كبيرة. آمل ألا يكون هذا شيئا خطيرا لكنني لا أعرف حتى الآن".

وسيمثل غياب فان دايك، الذي وصفه أنصار ليفربول بـ"البطل الحقيقي"، عن الملاعب ضربة قوية لخط دفاع "الريدز" في المرحلة المقبلة، التي ينافس فيها الفريق على لقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.