وبهذا الانتصار الصعب يحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 57 نقطة من 29 مباراة مقابل 59 لصاحب المركز الثاني أتليتيكو مدريد و69 نقطة للمتصدر برشلونة.

وتقدم ويسكا بشكل صادم في الدقيقة الثالثة في أول زيارة له بالدوري إلى استاد سانتياغو برنابيو عبر كوتشو هرنانديز من متابعة لتمريرة ازيكيل أبيلا العرضية لتسكن الكرة شباك الحارس لوكا نجل المدرب زيدان الذي شارك أساسيا.

وخاض لوكا (20 عاما) أول مباراة له مع ريال مدريد ضد فياريال في 19 مايو في آخر يوم بالموسم الماضي وفي آخر مباراة للمدرب الفرنسي في الدوري قبل ترك منصبه بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا ثم خرج لوكا من الحسابات في ظل مشاركة تيبو كورتوا وكيلور نافاس.

وتعادل ريال في الدقيقة 25 عبر إيسكو مستغلا تمريرة براهيم دياز ليسجل هدفه الثاني في مباراتين منذ عودة زيدان الذي أعاده للعب بعد خروجه من حسابات المدرب السابق سانتياغو سولاري.

وتقدم ريال بعد مرور ساعة بتسديدة قريبة المدى من داني سيبايوس وكان من الممكن أن يوسع جاريث بيل الفارق لكنه سدد فوق العارضة من مسافة قريبة.

وشكل ويسكا خطورة دائمة حتى نجح في إدراك التعادل من ضربة رأس شابيير اتشيتا بعد ركلة ركنية في الدقيقة 74.

لكن ريال مدريد رفع الحرج عن زيدان في ثاني مباراة منذ عودته إلى برنابيو بفضل مواطنه بنزيمة الذي سدد كرة متقنة في الشباك في الدقيقة 89.

وبهذه الهزيمة يستمر ويسكا في المركز الأخير ولديه 22 نقطة بفارق سبع نقاط عن منطقة الأمان.