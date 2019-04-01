واصطدم فان دايك بموسى سيسوكو، لاعب توتنهام، بعدما نجح الأول في إيقاف انفراد الفرنسي أثناء هجمة مرتدة خطيرة في الدقيقة 85 من المباراة، التي احتضنها ملعب "أنفيلد".

وظهر قائد خط الدفاع وكاحله مضمدا بكيس من الثلج، بعد نهاية المباراة التي انتصر فيها ليفربول بنتيجة 2-1 في اللحظات الأخيرة.

وعن الإصابة قال مدرب الفريق يورغن كلوب: "سألته وأعتقد أنه تعرض للإصابة عندما اصطدم بسيسوكو. لا أعرف ما إذا كان قد لوى قدمه أم أنها كدمة. كان يسير إلى المقابلات الصحفية مع علبة ثلج كبيرة. آمل ألا يكون هذا شيئا خطيرا لكنني لا أعرف حتى الآن".

وسيمثل غياب فان دايك عن الملاعب ضربة قوية لخط دفاع "الريدز" في المرحلة المقبلة، التي ينافس فيها الفريق على لقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.