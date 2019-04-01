وكان لوكلير في طريقه للفوز بجائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1، لكن محرك سيارته تعرض لعطل وحرمه من الإنجاز.

وأنهى لوكلير الذي انطلق من المركز الأول في سباقه الثاني خلف مقود فيراري، جائزة البحرين في المركز الثالث الذي كاد أن يذهب لسائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، لولا دخول سيارة الأمان في اللفتين الأخيرتين وإنهاء السباق خلفها.

وبإمكان السائق الشاب البالغ 21 عاما، أن يعزي نفسه بصعوده الى منصة التتويج للمرة الأولى في سباقه الـ23 فقط في بطولة الفئة الأولى، لا سيما إذا قورن أداؤه في سباق البحرين بما قدمه زميله المخضرم بطل العالم السابق الألماني سيباستيان فيتل.

وبعد أن استهل الموسم بفوزه في حلبة بارك الأسترالية، أنهى بوتاس سباق البحرين في المركز الثاني، ليحقق أبطال العالم الثنائية الثانية تواليا بما أن هاميلتون حل ثانيا في أستراليا.