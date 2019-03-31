وساهم صلاح بهدف فوز ليفربول في الوقت القاتل، حيث سدد برأسه كرة فشل هوغو لوريس في التعامل معها، لتسقط من يده وترتطم بقدم المدافع توبي ألديرفيريلد وتسكن الشباك.

وبهذا الهدف العكسي، حقق ليفربول انتصارا مهما بنتيجة 2-1، واستعاد صدارته المؤقتة للدوري على حساب مانشستر سيتي الذي يمتلك مباراة مؤجلة.

وعن موضوع "صيامه" التهديفي قال صلاح: " الحقيقة لا يهمني الأمر كثيرا، حصلنا على 3 نقاط وهذا الأمر المهم، الهدف ليس مهما، إذا أعطوه لي فليكن".

ولم يسجل صلاح في آخر 8 مباريات بجميع المباريات مع فريقه، ويعود آخر هدف سجله بالدوري إلى 9 فبراير الماضي أمام بورنموث.

وأضاف النجم المصري في مقابلة أجراها معه نجم ليفربول التاريخي جيمي كاراغر: "إذا لم أسجل لبعض المباريات، ففي النهاية هناك لاعبون لديهم نفس عدد أهدافي، ويقولون عنهم إنهم يعيشون موسما تاريخيا"، في إشارة واضحة للنجمين الإنجليزي رحيم ستيرلنغ لاعب مانشستر سيتي، وزميله السنغالي في ليفربول ساديو ماني.

وأبدى صلاح استياءه من الانتقادات قائلا: "أنا الوحيد الذي أتعرض للنقد. (سيرجيو) أغويرو لديه هدفان أكثر مني فقط، والكل يقول أن موسمه رائع".

أما عن تذبذب مستوى ليفربول في الشوط الثاني أمام الضيف اللندني، فأكد صلاح أن "ليس على فريقه أن يلعب بشكل جيد دائما، بل الأهم هو الحصول على النقاط بأي طريقة كانت".