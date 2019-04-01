ولقي سالا مصرعه في يناير الماضي، عند تحطم طائرة صغيرة كان على متنها في بحر المانش، وهو في طريقه بين مدينتي نانت إلى كارديف، بعد اتفاق على انتقاله من فريق الأول إلى الثاني.

وفي بيان شديد اللهجة، عبر النادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز عن صدمته بعد اكتشاف أن الطيار دافيد إيبوتسون لم يكن مؤهلا للتحليق في الظلام، في أعقاب تقارير صحفية تحدثت عن إصابته بعمى الألوان.

وقال النادي في البيان: "يعبر النادي عن قلقه الشديد من أن الطيار وكل من نظم تلك الرحلة، أهملوا تماما قوانين الطيران، وكانوا السبب بوضع حياة سالا في خطر".

وأضاف البيان: "نحن نطلب محاسبة كاملة لجميع المسؤولين عن الحادثة بسبب أفعالهم".

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، كان الطيار الراحل إيبوتسون يعاني عمى الألوان، مما يعني أنه لم يحصل على رخصة للطيران، وهو الأمر الذي يرفع علامات الاستفهام حول أسباب تعيينه.

ومن ناحية أخرى، ألقى وكيل أعمال اللاعب الراحل ويلي ماكاي، باللوم على كارديف، قائلا إنه تخلى عن لاعبه الجديد، وجعله يتولى حجز طائرة خاصة ويدبر أمره بمفرده.