وكان النجم المصري محمد صلاح قريبا من الوصول إلى الـ 47 هدفا في موسم واحد كما فعل راش، عندما أحرز 44 هدفا مع "الريدز" في الموسم الماضي في 52 مباراة في جميع المسابقات.

لكن الوضع تغير بالنسبة لهداف الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب في أفريقيا هذا الموسم، وسجل إلى الآن 17 هدفا فقط، وفشل في هز الشباك لـ 7 مباريات متتالية، وهي أطول فترة زمنية يعجز فيها "الفرعون الصغير" عن التسجيل منذ قدومه إلى ليفربول من روما عام 2017.

ومع اقتراب الحسم في الدوري الإنجليزي، قرر راش توجيه رسالة إلى صلاح قائلا: " مررت بأوقات كتلك، كلنا مررنا بها. ستمر بأوقات مثل تلك لكن المهم هو الحفاظ على الثقة."

وحذر راش النجم المصري من مشكلة فقدان الثقة قائلا: " لا تخف من مواقف تهدر فيها الفرص. عندما تشعر بالخوف في مثل تلك المواقع، عندها يتحول الأمر إلى مشكلة."

وأضاف "عندما تحصل على فرصة وتضيعها فذلك لا يعني أي مشكلة. رأينا ما فعله (صلاح) الموسم الماضي وفي بداية هذا الموسم. مع استمرار الحصول على الفرص ستعود الثقة مجددا."

وأضاف الأسطورة الويلزي في تصريحات نقلها موقع "ليفربول إيكو": " سجل صلاح 40 هدفا الموسم الماضي لكن ليفربول لم يفز بأي شيء. في هذا الموسم لم يسجل ذلك القدر من الأهداف، ولكن آمل أن يفوزوا بشيء، وذلك ما حدث فعلا عندما لم أكن قادرا على التسجيل."

"كان لدينا أهداف كيني (دالغليش) ولاعبي خط الوسط، وكنا نفوز بالألقاب، لأن الأمور كانت متوازنة".

"لعب صلاح بشكل جيدة لفترة طويلة من الوقت. لا يسجل الآن، لكنه يلعب بشكل جيد، وسيأتي وقته"، حسب الهداف التاريخي لليفربول.

وأضاف "الأمر الجيد أن ماني يسجل حاليا.. لست مستاء من صلاح فرغم عجزه عن التسجيل، إلا أن جميع اللاعبين حوله في حالة جيدة جدا."

وكان راش في موسمه التاسع في الآنفليد عندما كان له دور في فوز ليفربول بآخر لقب بالدوري الإنجليزي عام 1990. ويعترف الهداف الأسطوري بأنه في غاية الشوق لأن يفقد هذه اللقب لجيل جديد في النادي.

يقول راش: "كان ذلك منذ وقت طويل جدا جدا، لقد سئمت من ذات التصريح بأننا لم نفز باللقب منذ آخر مرة لعبت فيها. عليكم أن تبدأوا حقبة جديدة، وآمل أن تكون الآن."

ويخوض ليفربول منافسة شرسة مع مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. ويتصدر السيتي، حامل اللقب، برصيد 77 نقطة من 31 مباراة.

ويلعب ليفربول مباراته رقم 31 اليوم الأحد ضد توتنهام في محاولة لاستعادة الصدارة، قبل المباراة المؤجلة لمانشستر سيتي.