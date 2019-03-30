وقطع "ثاندر سنو" بقيادة الفارس البلجيكي كريستوف سوميون مسافة الشوط الرئيس البالغة 2000 متر على المضمار الرملي، في زمن قدره 2:03:87 دقيقة، متفوقا بفارق"انف" على مواطنه "غرونكووسكي".

وكان "ثاندر سنو" قد أحرز اللقب العام الماضي بزمن وقدره 02:01.38 دقيقة، وحصل على 7.2 مليون دولار، من أصل 12 مليون دولار مخصصة كجوائز للشوط الرئيس، في حين نال وصيفه"غرونكووسكي" 2.4 مليون دولار.

وجاء السباق قمة في الإثارة، بعدما استلم "غرونكووسكي" الذي يقوده أويشين ميرفي المقدمة، وبدا أنه في طريقه لإحراز اللقب، لكن" ثاندر سنو" جاء بسرعة من الخلف ودخل على خط النهاية مع منافسه، متفوقا عليه بفارق "انف" فقط.

ورفعت الإمارات رصيدها في الفوز بالشوط الرئيسي إلى 12 مرة، لتعزز رقمها القياسي في عدد مرات الفوز بالسباق منذ انطلاقه عام 1996، مقابل 8 للخيول الأميركية ومرة واحدة لأستراليا والبرازيل واليابان والسعودية.

كما رفع مدرب الجواد"ثاندر سنو"، الخبير الإماراتي سعيد بن سرور رصيده من الألقاب إلى تسعة انتصارات في الشوط الأغلى.

وكان للإمارات حصة الأسد، بفوزها بأربعة من الأشواط الثمانية الأخرى، حيث فاز الحصان "آي إف ماهر" بسباق دبي كحيلة كلاسيك (2000 م على المضمار الرملي، مليون دولار)، و"كروس كاونتر" بكأس دبي الذهبية (3200م عشبي، 1.5 مليون دولار) و"بلو بوينت" بالفوز للسرعة ( 1200م عشبي، مليونا دولار)، و"أولد بيرشان" بدبي شيماء كلاسيك (2410 م عشبي، 6 ملايين دولار).

كما فاز الحصان الأميركي "كول فرونت "بسباق غودلفين مايل (1600 م رملي، 1.5مليون دولار)، ومواطناه "بلس كيو كافيه" بدربي الامارات (1900م رملي، 2.5 مليون دولار)، و"إكس واي غت" بدبي غولدن شاهين (1200م رملي، 2.5 مليون دولار).

وفاز الحصان الياباني"الموند اي" بسباق دبي تيرف(1200م عشبي،6 ملايين دولار).