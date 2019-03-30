على ملعبه كامب نو ، جدد برشلونة فوزه على جاره بعد أن كان قد هزمه برباعية بيضاء في المرحلة الـ 15 من دور الذهاب في 8 ديسمبر، بهدفين لنجمه ميسي.

وجاء الهدف الأول من ركلة حرة حصل عليها بنفسه على خط المنطقة (71)، والثاني إثر تمريرة من البديل البرازيلي مالكولم تابعها بيسراه زاحفة في الزاوية اليسرى (89).

وسجل ميسي هدفه الحادي والثلاثين في البطولة، معززا صدارته لترتيب الهدافين بفارق 13 هدفا عن زميله الأوروغوياني لويس سواريز، ومحققا الفوز السادس تواليا للعملاق الكاتالوني.

ورفع برشلونة رصيده إلى 69 نقطة مبتعدا على طريق إحراز اللقب الـ 26 في الليغا، بفارق 13 نقطة عن مطارده أتلتيكو مدريد، الذي يحل في وقت لاحق اليوم ضيفا على ديبورتيفو ألافيس.