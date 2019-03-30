وأدت انتصارات بيرنلي على أرضه أمام ولفرهامبتون، إضافة لساوثامبتون خارج أرضه أمام برايتون، إلى انتهاء بقاء هدرسفيلد الذي استمر لعامين في الدوري الممتاز.

ومع تبقي 6 مباريات على نهاية الموسم، بات هدرسفيلد ثاني فريق على الإطلاق يهبط من الدوري الممتاز قبل نهاية مارس.

وفاز مانشستر يونايتد على واتفورد 2 - 1، وسجل هدفي "الشياطين الحمر" ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال، فيما سجل هدف واتفورد عبد الله دوكوري في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 61 نقطة في المركز الرابع، مؤقتا، في انتظار نتيجة مباراة أرسنال ونيوكاسل الاثنين المقبل، وتوقف رصيد واتفورد عند 43 نقطة في المركز الثامن.