وسجل لوكلير (21 عاما) أسرع لفة بزمن 1:27.866 دقيقة، متقدما على زميله الألماني سيباستيان فيتل بطل العالم أربع مرات متتالية.

فيما حقق سائقا مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم أربع مرات، والفنلندي فالتيري بوتاس المتوج في الجولة الأولى في أستراليا، في المركزين الثالث والرابع تواليا.

وكان هاميلتون قد حذر فريقه من سعي غريمه فيراري للتعويض في البحرين في سباق الأحد، بعد بدايته المتواضعة في أستراليا.

وحل هاميلتون (34 عاما) ثانيا في أستراليا وراء بوتاس، فيما حل فيتل رابعا وراء الهولندي ماكس فيرستابن (ريد بول هوندا) ولوكلير خامسا.