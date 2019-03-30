ثنائية مان سيتي حملت توقيع البرتغالي برناردو سيلفا (5) والأرجنتيني سيرخيو أغويرو (27).

والفوز هو السابع على التوالي لمانشستر سيتي الذي رفع رصيده إلى 77 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام ليفربول الذي يستضيف توتنهام الأحد المقبل في قمة المرحلة، علما أن مان سيتي يملك مباراة مؤجلة ضد جاره اللدود مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد.

وكان مانشستر سيتي الطرف الأفضل منذ البداية، واستغل خطأين دفاعيين وترجمهما إلى هدفين حسم بهما نتيجة المباراة بشكل كبير.

ويلعب لاحقا كريستال بالاس مع هادرسفيلد، ومانشستر يونايتد مع واتفورد، وليستر سيتي مع بورنموث، وبرايتون مع ساوثمبتون، وبيرنلي مع ولفرهامبتون، ووست هام مع إيفرتون.

ويلعب الأحد أيضا كارديف سيتي مع تشلسي، على أن تختتم المرحلة الإثنين بلقاء أرسنال مع نيوكاسل.