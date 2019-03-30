وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل المباراة التي ستجمع "النادي الملكي" و"هويسكا"، قال زيدان: "أنا أحب بوغبا وهو أمر ليس بجديد. إنه لاعب مختلف وبمقدوره تقديم أشياء لا يستطيع سوى بعض اللاعبين فعلها، إذ باستطاعته الهجوم والدفاع".



وأضاف: "أشار بوغبا باستمرار إلى حبه لريال مدريد أكثر من زيدان".

وأعرب المدرب الفرنسي عن قلقه من ارتفاع الأسعار في سوق انتقالات اللاعبين عندما سئل عن تقييمه لسعر كيليان مبابي نجم باريس سان جرمان، وقال: "لا نستطيع أن نحدد أو نقيم السعر الذي يستحقه مبابي، فهذا الأمر يرجع للأندية".



ونفى زيدان الأخبار التي تحدثت عن مغادرة رافاييل فاران للنادي المدريدي هذا الصيف، موضحا: "للناس آراؤهم ولهم الحق في كتابة ما يريدون. لقد قضى فاران مع النادي 8 سنوات، وأثبت براعته حتى الآن. أرى أنه مسرور معنا وعلى درجة عالية من الالتزام وليس كما روّج عنه في وسائل الإعلام مؤخرا".