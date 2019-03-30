ونجح ليفربول في تصدر جدول البريميرليغ، إلى جانب جدول الدوري البديل الذي يحلل أداء اللاعبين، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية".

وأظهرت إحصائيات جديدة، أن "الريدز" جاء في صدارة ترتيب الفرق، من حيث الانطلاقات التي قام بها اللاعبون خلال المباريات بـ3774 مرة، فيما حل فريق بورنموث في المركز الثاني برصيد 3749.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن فريق ليفربول يمتلك اثنين من أفضل 3 لاعبين هم الأكثر ركضا في الدوري الإنجليزي، هما المهاجم المصري محمد صلاح والظهير الأيسر الاسكتلندي أندي روبرتسون.

وحل لاعب ليستر سيتي، بين شيلويل، في المركز الأول كأفضل عداء في البريميرليغ برصيد 609 انطلاقة، يليه صلاح برصيد 547، ثم في المركز الثالث زميله في ليفربول روبرتسون برصيد 531.

وفي المركز الرابع جاء لاعب مانشستر ستي، رحيم سترلينغ، برصيد 513، وخامسا لاعب أرسنال، بيير إيمريك أوباميانغ، برصيد 482.

أما المسافات التي قطعتها الفرق عدوا خلال مباريات الدوري الإنجليزي، فقد حل فريق بورنموث في المركز الأول حيث قطع لاعبوه مسافة 3539.5 كلم، ثم فريق نيوكاسل 3532.1 كلم.

وحل ليفربول في المركز الخامس، بعد أن قطع لاعبوه مسافة 3491.7، ومانشستر سيتي في المركز الثاني عشر بـ 3363 كلم.

أما أكثر لاعب في الدوري قطع مسافات في الملعب، فهو لاعب بيرنلي، جاك كورك، حيث قطع 360.74 كلم، يليه لاعب كريستال بالاس، لوكا ميليفويفيتش، بـ353.01 كلم.