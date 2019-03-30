وكان الاتحاد الدولي "فيفا" قد قرر منع تشلسي من خوض سوق الانتقالات لمدة موسمين، إلا أن النادي اللندني تقدم باستئناف، وهو يأمل في تأجيل تنفيذ تلك العقوبة لحين انتهاء ميركاتو الصيف المقبل، مما يمكنه من ضم كوتينيو.

وانتقل كوتيينو إلى برشلونة خلال "الميركاتو الشتوي" الماضي قادما من ليفربول مقابل 145 مليون جنيه إسترليني (نحو 190 مليون دولار)، لكن الدولي البرازيلي لم يقدم ما كان منتظرا منه في "كامب نو"، حيث بات على وشك الخروج من حسابات فالفيردي مدرب برشلونة.

وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى رغبة اللاعب في الرحيل عن برشلونة بحثًا عن العودة لمستواه الرفيع الذي أظهره مع ليفربول، موضحة أنه أخبر زملائه البرازيليين: "أفكر في الرحيل عن برشلونة، أعلم أنه قرارًا صعبًا، ولكنه قد يكون الأفضل لمسيرتي".

وأوردت صحيفة "ميرور" البريطانية أن مانشستر يونايتد وضع كوتينيو ضمن أبرز أهدافه في الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بالرغم علم "مان يونايتد" بأن برشلونة سيطلب إدراج لاعبه ماركوس راشفورد في أي صفقة.