فقد ذكرت تقارير صحفية أن حارس المرمى في الفريق الثاني لريال مدريد وحارس منتخب فرنسا تحت 20 عاما في طريقه إلى الخروج من النادي الإسباني العريق مع نهاية عقده في الصيف المقبل، على الرغم من عودة والده زين الدين زيدان لتدريب الملكي.

وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إلى أن لوكا زيدان ربما يتجه إلى فريق بازل السويسري، الذي أبدى اهتماما بالنجم البالغ من العمر 20 عاما، وسط مؤشرات على أن فرقا فرنسية وأخرى إيطالية أبدت اهتماما بالتعاقد مع النجم الصغير.

غير أن الصحيفة لم تذكر أسماء هذه الأندية، في حين أفادت مصادر أن مسؤولين كبار في ريال مدريد لم يتمكنوا من "إنقاذ" زيدان الصغير مع مجيء والده إلى البرنابيو.

وشددت سبورت على أنه لم يُقدم حتى الآن أي عرض رسمي إلى لوكا، وأن كل ما جرى هو عبارة عن "اهتمام" من فريق بازل السويسري.

وأضافت أن بازل أجرى تقييما للاعب الفرنسي الشاب، الذي خاض ما مجموعه 2070 دقيقة لعب مع فريقه "مدريد ب".

وبحسب مصادر مقربة من بازل، فإن لوكا زيدان "يناسب الفريق وأسلوبه في اللعب".

يشار إلى أن أي فريق يرغب في الحصول على خدمات لوكا سيتمكن من ذلك بسهولة، إذ أن انتقاله سيكون حرا مع نهاية عقده مع الريال.