وللمباراة أهمية كبيرة كونها مباراة ديربي وبطولة جماهيرية خاصة وهي القمة 117، كما أنها ستحدد بشكل كبير مصير المنافسة على لقب بطولة الدوري بين الفريقين، حيث يتصدر الزمالك المسابقة برصيد 53 نقطة بفارق نقطتين فقط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 51 نقطة.

ولعب الزمالك 22 مباراة حقق خلالها الفوز في 16 مباراة فيما تعادل في 5 مواجهات وتلقى هزيمة وحيدة في مواجهة النجوم بالدور الأول، كما أحرز لاعبو القلعة البيضاء 50 هدفا ليصبح أقوى خط هجوم بالمسابقة، فيما تلقت شباكه 20 هدفا.

أما الأهلي فقد خاض 22 مباراة تمكن من الفوز في 16 مرة وتعادل في 3 مباريات وخسر مثلها، كما أحرز لاعبو المارد الأحمر 38 هدفا وتلقت شباكه 15 هدفا كأقوى خط دفاع في المسابقة، لتصبح مباراة بين أقوى هجوم ودفاع في الكرة المصرية.

التشكيل المتوقع للزمالك:

الحارس: محمود جنش

الدفاع: حمدي النقاز - محمود الونش - محمود علاء - عبدالله جمعة

الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود كهربا- يوسف أوباما - إبراهيم حسن

الهجوم: خالد بوطيب

التشكيل المتوقع للأهلي:

الحارس: محمد الشناوي

الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - سعد سمير - محمد هاني

الوسط: جونيور أجايي - عمرو السولية - ناصر ماهر - حسام عاشور - رمضان صبحي

الهجوم: مروان محسن