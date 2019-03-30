وشمل اختيار ميسي، الذي كشفت عنه إذاعة "94.7" الإسبانية، 5 لاعبين يمارسون كرة القدم حاليا ولم يعتزلوا بعد، كما وضع نفسه والبرتغالي رونالدو في فئة منفصلة.



ومنح نجم برشلونة الإسباني المرتبة الخامسة لكيليان مبابي (باريس سان جرمان)، في حين ذهبت المراكز الأربعة الأولى لكل من نيمار (سان جرمان) وإيدين هازارد (تشلسي) ولويس سواريز (برشلونة) وسيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي)، حسب ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وبالنسبة لأفضل نجوم لعب ميسي معهم أو واجههم خلال فترة ما من مسيرته الكروية، اختار كلا من مبابي وهازارد، وأثنى على نجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائلا: "كان من المثير اللعب ضد رونالدو في الليغا الإسبانية لمستواه الرائع".



وأضاف: "باستثنائي ورونالدو، فإن أفضل اللاعبين في الساحة الآن هم مبابي وهازارد وسواريز وأغويرو ونيمار".



