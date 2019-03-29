ثنائية الرجاء "بطل الكونفدرالية" حملت توقيع عبد الإله الحافيظي (22) وبدر بانون (65)، فيما سجل هدف الترجي يوسف بلايلي (58).

وهو اللقب الثاني للرجاء البيضاوي في الكأس السوبر بعد الأول عام 2000 على حساب أفريكا سبور العاجي (2-صفر في الدار البيضاء) بعد أشهر قليلة من تتويجه بلقبه الثالث في مسابقة دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي بالذات بركلات الترجيح، في الملعب الأولمبي في المنزه (تعادلا سلبا ذهابا وإيابا).

وهي المرة الثالثة التي خاض فيها الرجاء البيضاوي كأس السوبر الأفريقية بعد عام 1998، عندما خسر أمام النجم الساحلي التونسي بركلات الترجيح في الدار البيضاء.

في المقابل، فشل الترجي في التتويج بلقب الكأس السوبر للمرة الثانية، بعد الأولى عام 1995 عندما تغلب على موتيمبا بيمبي الكونغولي الديموقراطي (3-صفر في الاسكندرية). وكان قد نال قبلها بعام لقبه الأول في مسابقة دوري الأبطال على حساب الزمالك المصري.

وهي المرة الثالثة التي يخسر فيها الترجي كأس السوبر بعد عامي 1999 (أمام أسيك ميموزا العاجي 1-3 بعد التمديد في أبيدجان) و2012 (أمام المغرب الفاسي المغربي بركلات الترجيح في رادس بضواحي تونس.

ويحمل الأهلي المصري الرقم القياسي بعدد الألقاب (6) آخرها في 2014.