وقال ميسي :"الأمر صعب، ابني يتابع دائما يوتيوب وشاهد فيديو ثم سألني، لماذا يريدون قتلك في الأرجنتين؟، وفقا لشبكة "إي إس بي إن" الأميركية.

وأضاف النجم الأرجنتيني: "لكني أريد مواصلة مسيرتي. ما زلت أريد الفوز بشيء مع المنتخب. سألعب كل اللقاءات المهمة. لقد بلغنا بالفعل نهائي كأس العالم 2014 وهذا ليس شيئا سهلا".

وبالرغم من أن ميسي توج ببطولات لا حصر لها مع برشلونة، فإن التتويج بكأس مع الأرجنتين لا يزال مستعصيا عليه، حيث خسر ميسي نهائي كوبا أميركا في 2007 و2015 و2016.

وفي قت سابق، خسر ميسي مع رفاقه في منتخب الأرجنتين لقاء وديا بنتيجة 3-1 أمام فنزويلا، في إطار استعداداتها لكوبا أميركا، التي تنطلق في يونيو المقبل بالبرازيل.

واستنكر ميسي تقارير تزعم أنه يتدخل في اختيار مدرب المنتخب قائلا: "لا أريد إظهار الأكاذيب التي يقولونها عني على أنها حقيقة. لا أحدد مدربي المنتخب. أسمع هذه الأشياء السيئة ومن الصعب التعايش مع الأمر".

وتابع: "لو كنا قد فزنا بكأس العالم في البرازيل لاختلفت القصة. خسرنا بسبب تفاصيل صغيرة. بعد ذلك حدثت إخفاقات عديدة وأعتقد أن الإعلام كان عليه التعامل معها بشكل مختلف".

وأكد البرغوث الأرجنتيني أن "المنتخب يمر بمرحلة تغيير، ومن الواضح أن العالم أجمع يحترمه بشدة، لما هو عليه وما حققه، لكن علينا أن نكون واقعيين".

وختم كلامه بالقول: "إذا أردنا أن نكون منافسين أقوياء، علينا فعل ذلك في الملعب، وهناك عمل كثير ينتظرنا لنحقق ذلك. لاعبون كثر خاضوا سبعة أو ثمانية لقاءات فقط مع الفريق لذا علينا الصبر. نستطيع أن نكون أقوياء لوجود مواهب كافية في الفريق".