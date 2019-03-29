ويعاني داير من إصابة في الفخذ تعرض لها خلال فوز إنجلترا 5-صفر على جمهورية التشيك في تصفيات بطولة أوروبا 2020 الجمعة الماضي، وغاب عن تشكيلة مدربه غاريث ساوثغيت في المباراة التالية أمام الجبل الأسود.

وقال بوكيتينو في مؤتمر صحفي الجمعة "تم استبعاد داير. الإصابة ليست خطيرة، لكنه يحتاج للتعافي منها.

وأضاف "ربما يحتاج أسبوع أو 10 أيام أو أسبوعين. سننتظر ونرى كيف ستتطور الأمور. ركض اليوم، لكن نحن بحاجة للانتظار لتقييم الإصابة. هاري وينكس وسيرج أورييه سيغيبان كذلك عن مباراة ليفربول".

ويواصل لاعب الوسط وينكس التعافي من إصابة في الفخذ، بينما الظهير الأيمن أورييه يخضع للتقييم حاليا بعد مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية تعرض لها مع منتخب بلاده كوت ديفوار.

ويستعد توتنهام صاحب المركز الثالث لخوض معركة للتمسك بمركزه بين الأربعة الأوائل، حيث خسر 3 مرات في آخر 4 مباريات.

ويرى بوكيتينو أن فترة التوقف الدولية جاءت في توقيت خاطئ بالنسبة للاعبيه، الذين ينتظرون الفرصة لاستعادة تألقهم.