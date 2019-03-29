ربطت إدارة مانشستر يونايتد المدرب المؤقت النرويجي أولي غونار سولسكاير بعقد دائم، وبالتالي فإنه سيشرف على الفريق خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وكان فريق مانشستر يونايتد قد ارتبط بأسماء كبيرة مرشحة للانتقال إلى ملعب أولد ترافورد في الموسم المقبل، بحسب الشائعات والأنباء.

والآن بات مشجعو الشياطين الحمر ينتظرون المستقبل بإثارة، خاصة إذا ما حصل سولسكاير على اللاعبين الذين يرغب بهم خلال الصيف المقبل.

ويعتقد أن للمدرب الجديد بعض الأفكار الكبيرة، ووعدت إدارة النادي بدعم رؤيته الخاصة بالفريق، الذي سيشرف على تدريبه بصورة دائمة.

وإذا ما حصل على مراده أثناء سوق الانتقالات، مع اقتراب الموسم الحالي من نهايته، فلا يوجد سبب للاعتقاد أن الفريق لن ينافس على لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى.

وتضم التشكيلة التي يسعى سولسكاير إلى تكوينها:

حارس المرمى: ديفيد دي خيا

يعد توقيع حارس المرمى على عقد جديد مع مانشستر يونايتد، بمثابة الهدية لمحبي النادي، بوصفه أحد أكبر الصفقات في الصيف.

الظهير الأيمن: أرون فان بيساكا

سيحتاج فريق كريستال بالاس إلى أموال كثيرة مقابل نجمهم الشاب، مع العلم أنه سيكون استثمارا رائعا كما ظهر خلال الموسم الحالي.

قلب الدفاع: فيكتور ليندلوف

مع المدرب الجديد، حقق ليندلوف تطورا ملحوظا، لكنه يفتقد لشريك مثالي.

قلب الدفاع: كاليدو كوليبالي

يسعى المدرب النرويجي لضم لاعب وسط نابولي، إلا أن مثل هذه الصفقة لن تكون سهلة، في ظل تمسك النادي الإيطالي به.

الظهير الأيسر: لوك شو

حظي شو بموسم رائع ويبدو أخيرا أنه أصبح سليما ومن دون إصابات، وعاد للعب دوره كظهير يتمتع بكامل لياقته.

لاعب الارتكاز: بول بوغبا

شهد اللاعب الفرنسي تحولا كبيرا وبدا أنه سيترك الفريق في فترة ما، لكنه أصبح الآن من أهم اللاعبين في الفريق.

لاعب الوسط: أندر هيريرا

يرغب سولسيكار في الإبقاء على اللاعب الإسباني، والسعي نحو المزيد من الألقاب.

الجناح الأيمن: جيسي لينغارد

لا شك في أنه سيكون مناسبا تماما للفريق بحلته الجديدة، خاصة في ظل الأداء الجيد الذي يقدمه مع الفريق.

الجناح الأيمن: جادون سانتشو

إذا تمكن مانشستر يونايتد من التقدم بخطة الانتقالات للصيف المقبل، والحصول على اللاعب من بوروسيا دورتموند الألماني، فإن الآمال باقتناص مزيد من الألقاب ستتحول إلى توقعات حقيقية.

المهاجم: روميلو لوكاكو

يقول سولسكاير إنه لا يتوقع أكثر مما يقوم به المهاجم المتقدم، وأن لوكاكو يعشق هذا الفريق.

الجناح الأيسر: ماركوس راشفورد

إذا تمكن يونايتد من الاحتفاظ به، وعدم انتقاله إلى برشلونة في الموسم المقبل، فإن الفريق سيتمتع بقوة هجومية منيعة.