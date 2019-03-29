وأكد رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، إرساله خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة لإسناد مباريات الفريق الأبيض المقبلة، في بطولة الدوري المصري إلى حكام أجانب عقب تعادل الفريق أمام المقاولون العرب في الجولة الماضية من البطولة.

وتعد تكلفة طاقم التحكيم الأوروبي في المباراة الواحدة 25 ألف دولار، ويتبقى للأبيض في الدوري بعد خوضه 22 مباراة، 12 مواجهة أخرى، منها 2 أمام الأهلي، سيتكفل اتحاد الكرة بتكاليف الحكام وسيكون هناك 10 مباريات أخرى، مطالب النادي الأبيض بسداد مستحقاتهم، والتي ستبلغ قيمتها 250 ألف دولار، أي ما يقرب من 4 مليون و500 ألف جنيه، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، ثروت سويلم، أن اتحاد الكرة "يرحب" بطلب الزمالك، لافتا إلى أنه "لا مانع لديه من استقدام حكام أجانب لإدارة مبارياته المقبلة في الدوري الممتاز"، لكنه أضاف: "الزمالك لو عايز حكام أجانب يدفع من جيبه".

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك مساء السبت في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ17 ضمن منافسات الدوري الممتاز، وأعلن اتحاد الكرة المصري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن تعيين طاقم حكام روماني للمباراة بقيادة إيستيفان كوفاكس.