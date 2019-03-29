ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن نيمار قوله "مبابي بالنسبة لي الآن هو ظاهرة"، لافتا إلى أن أمام النجم الفرنسي الشاب الكثير ليتعلمه، والخبرات ليكتسبها.

وأضاف نجم برشلونة السابق: يمكن أن يصبح (مبابي) أفضل مما هو عليه الآن، ليس لدي أدنى شك في أنه سيصبح واحداً من أكبر الأسماء في كرة القدم العالمية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الدولي البرازيلي لـ"دازن" وجول"، وتحدث خلالها عن المقارنة المستمرة بينه وبين الأسطورة بيليه.

وأضاف: "ليس لدي أي شكل حول ذلك فهو يتمتع بالهدوء والشخصية القوية، ودومًا يكون سعيد ويحب المزاح، لكنه أمامه الكثير من الخبرة ليكتسبها".