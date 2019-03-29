واستقر المدرب صاحب ثلاثية دوري أبطال أوروبا المتتالية على الاستعانة بخدمات لاعب نابولي، السنغالي كاليدو كوليبالي، الإيطالي، الذي يعتبر من ضمن اللاعبين الذين تواجدوا على رادار زيدان منذ فترة كبيرة.

واقترح زيدان خلال فترة تدريبه السابقة، على إدارة بيريز شراء نجم نابولي منذ أن كان في فريق ميتز الفرنسي قبل الانتقال إلى جينك البلجيكي، ثم رحل إلى نابولي بـ 8 مليون يورو، وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية.

وتطور أداء كوليبالي في ملعب "سان باولو"، حتى أصبح من أبرز مدافعين الدوري الإيطالي ولفت أنظار يوفنتوس في المواسم الانتقالية السابقة، ووصلت قيمته السوقية حاليا وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في سوق الانتقالات إلى 70 مليون يورو.

وربما يواجه ريال مدريد صعوبة في الحصول على خدمات كوليبالي من النادي الإيطالي خاصة بعد تجديد عقده حتى عام 2023، إذ بذل نابولي مجهودا كبيرا في تحصينه من أي عروض خارجية، ومنحه راتبا كبيرا مقارنة بالنجوم الكبيرة في الدوريات الأوروبية الأخرى، وبلغ راتبه السنوي 7 مليون يورو مع وجود شرط جزائي 150 مليون يورو، بداية من عام 2020.

ومن ضمن الأمور الأخرى التي تجعل قدوم النجم السنغالي إلى سانتياغو برنابيو مهمة صعبة هي رغبة المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، باستمرار كوليبالي في نابولي.

وفي وقت سابق، رد أنشيلوتي على مسألة مغادرته الفريق عندما استفسر يوفنتوس عن إمكانية شراء كوليبالي، قائلا: "لن يرحل من هنا بأي طريقة".

يذكر أن هناك العديد من الأندية الأوروبية ترغب في شراء فاران أبرزهما مانشستر يونايتد وباريس سان جرمان ويوفنتوس الإيطالي، ويراقبون الموقف عن كثب في الآونة الأخيرة، وفقا لما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.