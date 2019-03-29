وردا على هذا السؤال، كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية قائمة بأسماء مشاهير اعتبروا مارادونا أفضل من ميسي، إلى جانب تعليقاتهم عن الأسباب التي دفعتهم للاعتقاد بتلك الأفضلية:



زيكو: مارس مارادونا الكرة على مستوى أكثر صعوبة وتنافسية، لقد فعل الكثير للأرجنتين كالفوز بكأس العالم، وتألق في المنافسات الكبرى.



بيليه: يمثل مارادونا بالنسبة لي أفضل لاعب في العالم، وهو أفضل بكثير من ميسي.



غابرييل باتيستوتا: يعد مارادونا الأفضل بين لاعبي المنتخب الأرجنتيني، فهو من وضعنا على خريطة عالم كرة القدم بفضل التتويج بكأس العالم (1986)، كما أنه يتمتع بكاريزما مميزة.



روماريو: يتفوق مارادونا على ميسي بفضل ما حققه للأرجنتين.



لويس فيغو: مارادونا الأفضل في تاريخ كرة القدم.

خوان رومان ريكيلمي: يعتبر مارادونا لاعبا فريدا من نوعه وهو بالنسبة لي الأفضل في التاريخ. كبرت وأنا أشاهد هذا اللاعب. كان يشعرنا بالسعادة كونه يفعل أشياء لم يسبقه إليها أحد.

زلاتان إبراهيموفيتش: فاز مارادونا بكأس العالم وبالنسبة لي هو أفضل لاعب في العالم، ولكن ميسي حقق إنجازات كروية أكثر منه.

وبخلاف المجموعة السابقة من أبرز اللاعبين، اختار آخرون "البرغوث" باعتباره لاعبا مميزا تفوق على مارادونا:



دييغو مارادونا: ميسي أفضل لاعب رأيته على مر السنوات الـ56 الماضية.



أليكس فيرغسون: قدم ميسي أداء لافتا بأعلى المستويات واستمر سنوات أكثر من مارادونا، لذا فهو أفضل منه.



سيرجيو راموس: أعتقد أن مارادونا لاعب رائع وأحترمه كثيرا، لكنه يأتي بعد ميسي الذي يعد أفضل لاعب أرجنتيني.



داني ألفيش: لا يمكن المقارنة بين ميسي ومارادونا... كم مرة فاز مارادونا بجائزة الكرة الذهبية؟.



فيسنتي ديل بوسكي: يتمتع ميسي بموهبة طبيعية فطرية، وهو أفضل لاعب في التاريخ.



إيدين هازارد: لا يوجد لاعبان يتنافسان على لقب الأفضل في تاريخ الكرة، إنه لاعب واحد وهو ميسي.



أندريس إنييستا: لدى ميسي كل مقومات التفوق كالتحرك الصحيح في الملعب وقدماه. لم أرى لاعبا بمقدوره فعل ما يقوم به ميسي بالملعب لأكثر من 15 عام.



تشافي هرنانديز: يصبح ميسي مع مرور الوقت أفضل أكثر فأكثر.. إنه لاعب مذهل أحدث تحولا كبيرا في عالم الكرة، وهو الأفضل في العالم.



ديفيد فيا: لا يشترط أن يفوز لاعب موهوب مثل ميسي قدم مستوى رائعا كل هذا الوقت بكأس العالم ليكون الأفضل.



ماريو كيمبس: لم يكن لمارادونا منافس، بينما ظهر رونالدينو أمام ميسي، ومن ثم انضم كريستيانو رونالدو للمنافسة، إلا أنه لا يزال أفضلهم.