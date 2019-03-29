ويعول الهلال على سجله المميز أمام النصر، إذ لم يخسر أيا من مبارياته السبع الأخيرة في الدوري أمام جاره الطامح بلقبه الأول منذ 2015.

لكن "الزعيم" خسر 4 نقاط في مباراتيه الأخيرتين بعد تعادله مع الوحدة (1-1) وأحد (صفر-صفر)، مما سمح لـ"العالمي" بتقليص الفارق الذي يفصله عنه من 6 نقاط الى نقطتين بعد سلسلة من 6 انتصارات متتالية، وبالتالي ستكون مباراة ديربي الرياض بالغة الأهمية بالنسبة للفريقين في هذه المرحلة الحساسة من الموسم.

خطة النصر

ويعتزم مدرب النصر، البرتغالي روي فيتوريا، الدفع بحارس المرمى وليد عبدالله بدلا من الأسترالي براد جونز، للاستفادة من المحترفين الاجانب السبعة في الفريق، مكررا بذلك سيناريو مباراة الذهاب (2-2) التي عمد خلالها المدرب، المؤقت حينها، البرتغالي هيلدر كريستافو إلى إشراك عبدالله بدلا من جونز.

وسيلجأ فيتوريا إلى هذا التغيير في حراسة المرمى، في حال تأكد من مشاركة المغربي نور الدين أمرابط ،الذي يعاني من الإرهاق من جراء سفره إلى بلاده من أجل مباراة الثلاثاء الودية ضد الأرجنتين (صفر-1).

وتأتي رغبة فيتوريا في الدفع بسبعة أجانب بعد عودة البرازيلي مايكون من إصابة أبعدته عن الفريق في المباريات الخمس الماضية.

أوراق الهلال

من جهته، سيرمي الهلال بكل أوراقه الرابحة، تفاديا لأي مفاجأة محتملة وتعويض ما فاته، خصوصا أن صاحب الضيافة لن يفوت فرصة اعتلاء الصدارة.

وتنفس مدرب الهلال، الكرواتي زوران ماميتش، الصعداء بتعافي البرازيلي كارلوس إدواردو من الإصابة التي لحقت به مؤخرا، ليصبح قريبا من العودة إلى تشكيلة الفريق.

وقال زوران عقب نهاية مباراة فريقه أمام أُحد "لم نكن نتطرق للحديث عن دربي الرياض أمام النصر، لكننا الآن سنخوض تلك المواجهة، لا أعتقد أنها ستحسم الصراع على اللقب"، مضيفا "مباراة الديربي غاية في الأهمية. أعلم أنها ستكون محط أنظار الجميع في السعودية، سنحاول أن نصل لأقصى درجة من الجاهزية، قبل تلك المواجهة المرتقبة".