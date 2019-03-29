ووفقا للتقارير فإن راتب سولسكاير في فريق مانشستر يونايتد يقترب من نصف الراتب الذي كان يحصل عليه المدرب المقال البرتغالي جوزيه مورينيو، مشيرة إلى أن راتب النرويجي، البالغ من العمر 46 عاما، يقدر بحوالي 7 ملايين جنيه إسترليني (9.2 مليون دولار).

وبحسب صحيفة "ميرور"، فقد كان راتب مورينيو، عندما كان مدربا للشياطين الحمر، يصل إلى 15 مليون جنيه، أي نحو 20 مليون دولار.

وبالمقارنة برواتب المدربين الآخرين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن أولي غونار سولسكاير يحتل المركز الثالث حاليا بالمشاركة مع مدرب فريق ليفربول الألماني يورغن كلوب، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذي صن" البريطانية.

أما أعلى المدربين أجرا في "بريميرليغ"، فهم إلى جانب مورينيو (سابقا) الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، ويقدر راتبه بحوالي 15 مليون جنيه إسترليني (20 مليون دولار)، يليه مدرب فريق توتنهام هوتسبر، الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو الذي يصل راتبه إلى 8.5 مليون جنيه (11 مليون دولار)

ويأتي راتب سولسكاير قبل كل من مدرب أرسنال أوناي إيمري الذي يحصل على راتب يقدر بحوالي 6 ملايين جنيه (8 ملايين دولار) ومدرب تشلسي، الإيطالي ماوريسيو ساري الذي يصل راتبه إلى 5.15 ملايين جنيه (6.73 مليون دولار).



