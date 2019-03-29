وقال هيغواين في مقابلة مع شبكة "فوكس سبورتس"، الخميس: "انتهى مشواري مع المنتخب الوطني. سأتابع الأمور الآن من الخارج لكي يرتاح الكثيرون".

وأضاف: "تحدثت إلى (مدرب الأرجنتين ليونيل) سكالوني وأوضحت له وجهة نظري. تم اتخاذ القرار وأعتقد إن هذا هو أفضل شيء بالنسبة لي".

وخاض اللاعب البالغ من العمر 31 عاما 75 مباراة دولية مع الأرجنتين وسجل 31 هدفا، وكان آخر ظهور له مع المنتخب في الانتصار 2-1 على نيجيريا في كأس العالم 2018.

وأضاع المهاجم المخضرم فرصة واضحة لافتتاح التسجيل في نهائي كأس العالم 2014، الذي خسرته الأرجنتين أمام ألمانيا.

كما أهدر فرصة وهو أمام المرمى في نهائي كأس كوبا أميركا 2015 أمام تشيلي، وأضاع ركلة جزاء خلال الاحتكام لركلات الترجيح التي خسرها "راقصو التانغو".

وقدم هيغواين أداء مخيبا للآمال في نهائي "كوبا أميركا" 2016 في نسختها المئوية أمام تشيلي أيضا، حيث خسر فريقه بركلات الترجيح للنسخة الثانية على التوالي.