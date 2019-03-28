وقاد المدرب النرويجي البالغ عمره 46 عاما يونايتد لتحقيق 14 انتصارا في 19 مباراة بجميع المسابقات منذ تعيينه مدربا مؤقتا لخلافة جوزيه مورينيو الذي أقيل في ديسمبر الماضي.

وأبدى سولسكاير سابقا، وبعد تحقيقه نتائج طيبة مع فريق "الشياطين الحمر"، عن سعادته إن تم تعيينه في منصب المدرب الدائم.

وكان أسطورة "الشياطين الحمر" أندي كول قد ناشد إدارة ناديه السابق، يوم أمس، بالتعاقد بشكل دائم مع سولسكاير.

ورأى كول أن ما حققه سولسكاير من انتصارات أمر كاف لتحويله إلى مدرب دائم، حيث قال في تصريحات صحفية:"لو كان الأمر بيدي لمنحته الوظيفة بشكل دائم".

وأضاف:"جميعنا شاهدنا الوضع الذي كان عليه النادي قبل قدومه، ولم يتوقع أحد أن يفعل كل ذلك..لقد أعاد الروح للفريق مرة أخرى وساهم في تحسن النتائج بالوقت المناسب".

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة قوية الأسبوع القادم، باستضافة واتفورد على ملعب أولد ترافورد، بالجولة الحادية والثلاثين من البريميرليغ.