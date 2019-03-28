ونقل موقع صحيفة "مترو" البريطاني عن وسائل إعلام رياضية أن اللاعب "مغويّ باهتمام زيدان ونادي ريال مدريد"، ويفكر في مغادرة قلعة "الريدز" في حال قدم النادي الملكي عرضاً له هذا الصيف.

وبحسب تلك التقارير، فقد أعرب ماني عن سعادته البالغة بإمكانية اللعب في مدريد تحت قيادة زيدان.

وكان زيدان عاد قد عاد إلى أسوار اليرنابيو في وقت سابق من هذا الشهر، وهو يخطط لإعادة بناء فريق الميرنغي من خلال ضم العديد من نجوم كرة القدم العالميين، وفي هذا الصدد، قالت صحيفة "ماركا" إن ريال مدريد مستعد لشراء ماني مقابل 86 مليون يورو.

ورغم أن مهاجم "أسود التيرانغا"، البالغ مع العمر 26 عاما، يحب الحياة في ليفربول ولديه علاقة ممتازة مع المدرب يورغن كلوب، إلا أنه من المعجبين الكبار بأسطورة كرة القدم الفرنسية زيدان.

وكان زيزو أراد التعاقد مع ماني خلال فترة ولايته الأولى في ريال مدريد، حتى أنه تحدث مع اللاعب، لكن رحيله المفاجئ حال دون إتمام الصفقة.

بالمقابل، من المتوقع أن يبذل ليفربول كل جهوده للتمسك باللاعب الذي يتألق بشكل كبير هذا الموسم، كما أن مبلغ 85 مليون يورو قد لا يكون كافيا لإقناع الفريق الأحمر بالتخلي عن ماني، خاصة وأن عقد الأخير لا يزال ساريا حتى 2023.