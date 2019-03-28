واقترح منظمو ألعاب باريس في فبراير الماضي ضم البريك دانس وركوب الأمواج والتزلج على الألواح والتسلق الرياضي إلى نسخة 2024.

وقال باخ في مؤتمر صحفي: "قررنا رفع التوصية بشأن الألعاب الأربع (للتصديق) عليها في اجتماع اللجنة الأولمبية الدولية في يونيو المقبل في لوزان. هذا إدراج مؤقت لأن القرار النهائي يجب أن يتخذ في نهاية 2020".

وسيظهر ركوب الأمواج والتزلج على الألواح والتسلق الرياضي لأول مرة في دورة طوكيو الأولمبية في 2020.

وسيكون ظهورها كألعاب جديدة على الساحة الأولمبية عاملا مهما عند اتخاذ القرار النهائي بشأن ضمها بشكل نهائي لجدول منافسات أولمبياد باريس.

وقال باخ: "سيعقد اجتماع في نوفمبر 2020 إضافة لاجتماع الجمعية العمومية في ديسمبر والذي سيتخذ فيه القرار النهائي".

وأضاف: "يوجد برنامج متابعة في الوقت الحالي لمعرفة كيفية الأداء والنظر في طريقة إدارة المنافسات ونزاهتها ونظام التحكيم واحتساب النقاط".

وكان منظمو ألعاب باريس قالوا إنهم راغبون في برنامج أولمبي "يواكب العصر ويلهم جمهورا جديدا ويجذب الشبان، بحيث يمكن ممارسة الألعاب في أي مكان وفي أي وقت في الحضر أو غيره من البيئات".