وبعد خروج التشيكية بترا كفيتوفا، كانت هاليب بحاجة إلى بلوغ نهائي السبت في ملعب هارد روك ستاديوم، لإنزال اليابانية ناومي أوساكا بطلة أستراليا عن عرشها، والعودة إلى المركز الأول عالميا، الذي خسرته في نهاية يناير بعد 64 أسبوعا.

وتسعى هاليب إلى بلوغ النهائي الأول لها في جنوب فلوريدا، عندما تواجه الفائزة بين التشيكيتين كارولينا بليسكوفا المصنفة سابعة، وماركيتا فوندروسوفا.



وأظهرت هاليب، الباحثة عن لقبها التاسع عشر، عن قوة ذهنية في المجموعة الثانية، عندما قلبت تأخرها 1-5 إلى فوز 7-5.

وقالت هاليب (27 عاما) بعد فوزها: "بدأت جيدا ولعبت كرات ذكية، لكن في المجموعة الثانية بدأت في رفع وتيرة لعبها. قال لي مدربي إني كنت مستعجلة قليلا، فنجحت في الهدوء قليلا. كانت نصيحة رائعة".