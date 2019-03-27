ونشر موقع "فوتي هيدلاينز" المختص بتسريب صور ملابس فرق كرة القدم، صورة لقميص يوفنتوس للموسم المقبل، بتصميم غريب ومختلف عن القميص الكلاسيكي المخطط بالأسود والأبيض.

ويبدو أن يوفنتوس أراد تصميما "عصريا"، فقسم القميص نصفين متساويين بالأبيض والأسود، يفصلهما خط رفيع باللون الوردي، وتخلى للمرة الأولى منذ عشرات الأعوام عن قميصه المخطط.

وجاءت ردود الفعل سلبية من جماهير النادي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب أحدهم: "لا لا لا"، بينما علق آخر: "عيناي تؤلمانني بالنظر لهذا القميص".

وكتب مشجع آخر: "لا يوجد فيه أي ابتكار أو إبداع. نحن يوفنتوس ولسنا غريمسبي (ناد بالدرجة الإنجليزية الرابعة بنفس الألوان)".

وسيتوجب على الجماهير الانتظار حتى الإعلان الرسمي للنادي عن قميصه الجديد الذي تصممه شركة "أديداس" الألمانية، الذي سيكون غالبا في الأشهر المقبلة.